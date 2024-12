System of A Down (Soad) se apresentará na América do Sul em 2025. Clemente Ruiz / Divulgação

A venda geral para as apresentações da banda System of A Down (Soad) começou ao meio-dia desta quinta-feira (19). Os ingressos para o show em São Paulo esgotaram em menos de duas horas e uma nova data na cidade paulista foi anunciada. Já nas outras cidades brasileiras, restam poucos setores disponíveis para compra.

Todos os shows no Brasil estão previstos para maio de 2025. A apresentação extra será no dia 11 de maio, no Allianz Parque. Os ingressos para as apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba podem ser adquiridos no site da Eventim.

A última vez que grupo de rock esteve no país foi no Rock in Rio 2015. Na época, a turnê também passou por Santiago, Buenos Aires, Bogotá e Cidade do México.

Datas shows System of A Down na América do Sul em 2025

24 de abril de 2025: Bogotá, Colômbia, no Estádio El Campín

Bogotá, Colômbia, no Estádio El Campín 27 de abril de 2025: Lima, Peru, no Estádio Nacional do Peru

Lima, Peru, no Estádio Nacional do Peru 30 de abril de 2025: Santiago, Chile, no Parque do Estádio Nacional do Chile

Santiago, Chile, no Parque do Estádio Nacional do Chile 3 de maio de 2025: Buenos Aires, Argentina, no Estádio Vélez Sarsfield

Buenos Aires, Argentina, no Estádio Vélez Sarsfield 6 de maio de 2025: Curitiba, Brasil, no Estádio Major Antônio Couto Pereira

Curitiba, Brasil, no Estádio Major Antônio Couto Pereira 8 de maio de 2025: Rio de Janeiro, Brasil, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão

Rio de Janeiro, Brasil, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão 10 de maio de 2025: São Paulo, Brasil, no Allianz Parque

São Paulo, Brasil, no Allianz Parque 11 de maio de 2025: São Paulo, Brasil, no Allianz Parque

Detalhes sobre shows no Brasil

Curitiba

Data: 6 de maio de 2025

6 de maio de 2025 Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira

Estádio Major Antônio Couto Pereira Horário de abertura da casa: 16h

16h Classificação etária: entrada e permanência de crianças/adolescentes de cinco a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Setores e preços:

Arquibancada: R$ 197,50 (meia-entrada legal) | R$ 395 (inteira)

R$ 197,50 (meia-entrada legal) | R$ 395 (inteira) Cadeira Social Superior: R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495 (inteira)

R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495 (inteira) Pista: R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595 (inteira)

R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595 (inteira) Cadeira Social Inferior: R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695 (inteira)

R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695 (inteira) Cadeiras Mauá: R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695 (inteira)

R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695 (inteira) Pista Premium: R$ 547,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.095 (inteira)

R$ 547,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.095 (inteira) Hot Seat Cadeiras Mauá: R$ 847,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.195 (inteira)

R$ 847,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.195 (inteira) Pacote Vip: R$ 1.337,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.885 (inteira)

Início das vendas:

Venda geral: 19 de dezembro, 12h

19 de dezembro, 12h Vendas online: site da Eventim

site da Bilheteria oficial: Hard Rock Café, na Rua Buenos Aires, 50, Batel, Curitiba

Hard Rock Café, na Rua Buenos Aires, 50, Batel, Curitiba Funcionamento: segunda a sábado, das 11h30min às 19h

Rio de Janeiro

Data: 8 de maio de 2025

8 de maio de 2025 Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão)

Estádio Nilton Santos (Engenhão) Horário de abertura da casa: 16h

16h Classificação etária: entrada e permanência de crianças/adolescentes de cinco a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Setores e preços:

Cadeira Superior Leste: R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495 (inteira)

R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495 (inteira) Cadeira Superior Oeste A: R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495 (inteira)

R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495 (inteira) Cadeira Superior Oeste B: R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495 (inteira)

R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495 (inteira) Pista + Cadeira Sul: R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595 (inteira)

R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595 (inteira) Cadeira Inferior Leste: R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695 (inteira)

R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695 (inteira) Cadeira Inferior Oeste: R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695 (inteira)

R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695 (inteira) Pista Premium: R$ 547,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.095 (inteira)

R$ 547,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.095 (inteira) Hot Seat Leste e Oeste: R$ 847,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.195 (inteira)

R$ 847,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.195 (inteira) Pacote Vip: R$ 1.337,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.885 (inteira)

Início das vendas:

Venda geral: 19 de dezembro, 12h

19 de dezembro, 12h Vendas online: site da Eventim

site da Eventim Bilheteria oficial: Estádio Nilton Santos (Engenhão). Na Bilheteria Norte, na Rua das Oficinas, s/n

Estádio Nilton Santos (Engenhão). Na Bilheteria Norte, na Rua das Oficinas, s/n Funcionamento: terça a sábado das 10h às 17h

São Paulo

Data: 10 de maio de 2025

10 de maio de 2025 Local: Allianz Parque

Allianz Parque Horário de abertura da casa: 16h

16h Classificação etária: entrada e permanência de crianças/adolescentes de cinco a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Setores e preços:

Cadeira Superior: R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495 (inteira)

R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495 (inteira) Pista: R$ 297,50 (meia-entrada legal / esgotado ) | R$ 595 (inteira)

R$ 297,50 (meia-entrada legal / ) | R$ 595 (inteira) Cadeira Inferior: R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695 (inteira)

R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695 (inteira) Pista Premium: R$ 547,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.095 (inteira)

R$ 547,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.095 (inteira) Hot Seat Leste e Oeste: R$ 847,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.195 (inteira)

R$ 847,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.195 (inteira) Pacote Vip: R$ 1.337,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.885 (inteira)

Início das vendas:

Venda geral: 19 de dezembro, 12h

19 de dezembro, 12h Vendas online: site da Eventim

site da Eventim Bilheteria oficial: Allianz Parque (Bilheteria A), na Rua Palestra Itália, 200, Portão A, Perdizes, São Paulo

Allianz Parque (Bilheteria A), na Rua Palestra Itália, 200, Portão A, Perdizes, São Paulo Funcionamento: terça a sábado, das 10h às 17h*

Data Extra em São Paulo

Data: 11 de maio de 2025

11 de maio de 2025 Local: Allianz Parque

Allianz Parque Horário de abertura da casa: 16h

16h Classificação etária: entrada e permanência de crianças/adolescentes de cinco a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Setores e preços:

Cadeira Superior: R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495 (inteira )

R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495 (inteira ) Pista: R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595 (inteira)

R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595 (inteira) Cadeira Inferior: R$ 347,50 (meia-entrada legal ) | R$ 695 (inteira)

R$ 347,50 (meia-entrada legal ) | R$ 695 (inteira) Pista Premium: R$ 547,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.095 (inteira)

R$ 547,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.095 (inteira) Hot Seat Leste e Oeste: R$ 847,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.195 (inteira)

R$ 847,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.195 (inteira) Pacote Vip: R$ 1.337,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.885 (inteira)

Início das vendas:

Venda geral: 19 de dezembro, às 14h no site e às 15h na bilheteria

19 de dezembro, às 14h no site e às 15h na bilheteria Vendas online: site da Eventim

site da Bilheteria oficial: Allianz Parque (Bilheteria A), na Rua Palestra Itália, 200, Portão A, Perdizes, São Paulo

Allianz Parque (Bilheteria A), na Rua Palestra Itália, 200, Portão A, Perdizes, São Paulo Funcionamento: terça a sábado, das 10h às 17h*

*Fechado em feriados, emenda de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.