Lauana Prado, Henrique & Juliano e Belo se apresentarão no dia 22 de março de 2025 no Estádio Beira-Rio. Luka Godoy, Randes Filho e Instagram / Divulgação

Não será apenas um show de Henrique & Juliano que ocorrerá no dia 22 de março de 2025 no Estádio Beira-Rio: será, praticamente, um festival. Além da dupla sertaneja, também se apresentarão Belo, Lauana Prado, Rayane e Rafaela, Grelo, e Corpo e Alma.

A venda de ingressos foi aberta para o público geral nesta quinta-feira (17), ao meio-dia (veja informações abaixo).

O evento será realizado pela GDO Produções, que ainda não divulgou informações sobre os horários dos shows. A abertura dos portões será às 13h e o início, às 14h.

Naturais de Palmeirópolis, interior do Tocantins, Henrique & Juliano estão há mais de 10 anos emplacando sucessos nas paradas musicais do país. Em seu repertório, a dupla acumula hits como Arranhão, A Maior Saudade, Aquela Pessoa, Como É que a Gente Fica, Briga Feia e Traumatizei.

Em 2024, eles foram os artistas mais ouvidos no Spotify e na Deezer no Brasil. No Spotify, a dupla ocupa o topo do ranking dos álbuns mais ouvidos no ano passado com dois trabalhos: em primeiro, To Be (Ao Vivo em Brasília), enquanto O Céu Explica Tudo (Ao Vivo) ficou em segundo.

Conforme a produtora do evento, o Beira-Rio receberá "um show com novo repertório, cenário e muita emoção, digno da nossa última saudade".

Além de Henrique & Juliano, o estádio receberá Belo, um dos maiores nomes do pagode de todos os tempos. Outra atração é uma das maiores revelações do sertanejo nos últimos anos: Lauana Prado, que, no começo de dezembro, foi vencedora do Prêmio Multishow nas categorias Hit do Ano e Sertanejo do Ano com a música Escrito nas Estrelas.

Sensação do TikTok, o cantor goiano Grelo se projetou em 2024 com o hit Só Fé e subirá ao palco montado no Beira-Rio. O quase festival contará, ainda, com a dupla sertaneja Rayane e Rafaela e o grupo de bailão Corpo e Alma.

Como adquirir ingressos

Setores

CADEIRA SUPERIOR (1º LOTE)

Meia-entrada: R$ 40

Solidário: R$ 60

Inteira: R$ 80

Espaço com cadeiras sem numeração. Ocupação por ordem de chegada.

EXTRA VIP (1º LOTE)

Meia-entrada: R$ 100

Solidário: R$ 100

Inteira: R$ 160

Espaço no gramado com piso especial, ocupação por ordem de chegada.

CADEIRA OPEN BAR (1º LOTE)

Meia-entrada: R$ 190

Solidário: R$ 210

Inteira: R$ 380

Espaço com cadeiras sem numeração, localizado próximo ao gramado. Ocupação por ordem de chegada. Open bar de água, cerveja e refrigerante, e venda de alimentos. Serviço até 23h30min.

FRONTSTAGE OPEN BAR (1º LOTE)

Meia-entrada: R$ 320

Solidário: R$ 340

Inteira: R$ 640

Espaço para assistir aos shows em frente ao palco no gramado com piso especial. Open bar de água, cerveja, refrigerante, vodca, gim, energético e venda de alimentos. Serviço até 23h30min.

BACKSTAGE ALL INCLUSIVE (1º LOTE)

Meia-entrada: R$ 800

Solidário: R$ 820

Inteira: R$ 1.600

Estrutura com lounge. Espaço para assistir aos shows em local próximo aos artistas. Open bar de água, cerveja, refrigerante, gim, vodca, uísque, espumante, energético e finger foods. Serviço até 23h30min.

Pontos de venda

ONLINE

Pelo site GuichêWeb.

PONTOS DE VENDA FÍSICOS

Porto Alegre

Av. Assis Brasil, 6.501

Av Assis Brasil, 2.155

Av. Dr. Flores, 234/236

Rua Vigario Jose Inácio, 274

Av. Osvaldo Aranha, 1.118

Av. Azenha, 1.115

Av. Diário de Noticias, 300

Av. Praia de Belas, 1.181

Av. Joao Antônio Silveira, 1.335 - 11

Novo Hamburgo

Rodovia BR-116, KM 236, lojas 209 e 210

Av. Pedro adams Filho, 5.241

Canoas

Rua Quinze de Janeiro, 174

Av. Farroupilha, 4.545 - 2.058

São Leopoldo

Rua Independência, 583

Esteio

Av. Presidente Vargas, 2.377

Cachoeirinha

Av. Gen. Flores da Cunha, 1.350

Gravataí

Av. dos Estados, 35

Alvorada

Av. Presidente Getúlio Vargas, 1.906

Viamão

Rua Daltro Filho, 107

Guaíba