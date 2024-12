Tribunal de Contas tem maioria para reconhecer a legalidade da privatização da Corsan

Com aval do Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas do Estado formou maioria para atestar a legalidade da venda da Corsan para a Aegea, contestada pelo Sindiágua. Na apreciação do recurso da empresa de saneamento contra a decisão da 1ª Câmara que apontou irregularidades, quatro conselheiros votaram a favor. São eles: Iradir Pietroski. Alexandre Postal, Renato Luís Bordin de Azeredo e Edson Brum.