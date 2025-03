"É um motivo de baita orgulho", dizem Kleiton e Kledir sobre a música "Deu pra Ti"

Hino sentimental de Porto Alegre, famoso nas vozes de Kleiton e Kledir , “Deu pra ti” talvez seja a única canção do gênero com “melodia gremista e letra colorada”, como costumam dizer os irmãos Ramil, às gargalhadas.

Explico: quando o clássico foi criado, no início dos anos de 1980, Kleiton (torcedor do Grêmio) fez a música e Kledir (do Inter) escreveu os versos (inclusive aquela parte que fala da “saudade do Beira-Rio”).