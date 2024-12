Música brasileira que teria sido plagiada por Adele foi inspirada em caixa com fotos de ex-namoradas de Toninho Geraes

Toninho tem mais de 200 canções gravadas por artistas renomados, como Martinho da Vila, Beth Carvalho, Zeca Pagodinho e Diogo Nogueira. Instagram / Reprodução

Uma caixa repleta de fotos de antigas namoradas serviu de inspiração para Toninho Geraes compor Mulheres, um dos maiores sucessos de sua carreira, gravado por Martinho da Vila em 1995.

Quase 30 anos depois, a canção foi reconhecida pela Justiça como alvo de plágio pela cantora britânica Adele, com sua música Million Years Ago, de 2015.

A decisão, publicada na última sexta-feira (13), pela 6ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, determina a retirada imediata da canção estrangeira das plataformas de streaming, sob pena de multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento.

Inspiração

A história da inspiração curiosa já foi contada por Toninho em diversas entrevistas ao longo dos anos.

Em 2012, no programa Sr. Brasil, da TV Cultura, o artista revelou que, após uma tentativa frustrada de compor, resolveu procurar o contato de um empresário em uma caixa antiga. Segundo o g1, ao abrir o objeto, deparou-se com fotos de suas ex-namoradas.

— Estava mais apertado que São Jorge em Lua Minguante. Peguei um cavaquinho e fui tirar um negócio lá e não saía nada... Fui procurar o cartão do empresário e, quando abri a caixinha, vi as fotos. Tinha pretinha, loirinha, moreninha... E pensei: "Caramba, já tive mulheres de todas as cores" — contou o compositor, na época.

A canção foi gravada no mesmo ano por Martinho da Vila no álbum Tá Delícia, Tá Gostoso, que vendeu mais de 1 milhão de cópias e consolidou o samba no cenário nacional. Outros sucessos de Toninho Geraes incluem Seu Balancê, gravada por Zeca Pagodinho, e Alma Boêmia, conhecida na voz de Diogo Nogueira.

Decisão judicial

O juiz Victor Agustin Jaccoud Diz Torres acatou a ação movida por Toninho contra Adele, o produtor Gregory Kurstin e gravadoras responsáveis, reconhecendo a similaridade melódica entre Mulheres e Million Years Ago.

A decisão leva em conta análises técnicas das ondas sonoras, pareceres de especialistas e o próprio juízo do magistrado ao ouvir as músicas.

Além da suspensão da obra, Toninho Geraes pede uma indenização de R$ 1 milhão por danos morais, além do pagamento de direitos autorais retroativos desde o lançamento da música de Adele, corrigidos monetariamente.

A decisão também determina a citação dos réus, incluindo envio de cartas rogatórias para os acusados no Exterior, e abre a possibilidade de mediação, caso as partes manifestem interesse em acordo. A multa diária de R$ 50 mil passa a valer a partir do momento em que as plataformas forem notificadas.

Quem é Toninho Geraes?

Nascido em Belo Horizonte, em 1962, Toninho Geraes é um dos grandes nomes do samba brasileiro.

Radicado no Rio de Janeiro desde os anos 1970, ele tem mais de 200 canções gravadas por artistas renomados como Martinho da Vila, Beth Carvalho, Zeca Pagodinho e Diogo Nogueira.

Com seis álbuns lançados, Toninho se destacou mais como compositor, transformando histórias do cotidiano em sambas marcados pela sofisticação. Mulheres, por exemplo, tornou-se um clássico do samba-canção, símbolo da criatividade e da autenticidade do artista mineiro.

Compare as músicas

Ouça Million Years Ago

Ouça Mulheres