Avião da Latam declara emergência e faz pouso forçado em Brasília

— A companhia está oferecendo toda a assistência aos passageiros, que serão reacomodados no voo LA9003 (Brasília-Teresina), programado para às 21h05min desta sexta-feira (27). A LATAM lamenta os transtornos causados e reitera que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos — informou a companhia em nota.

De acordo com as informações disponíveis no site do aeroporto, o voo 3852 com destino a Teresina, no Piuí, decolou da capital federal às 21h45min.