Craque do Barcelona, Raphinha revela sonho de jogar no Inter

Natural de Porto Alegre, Raphinha só jogou na base. Josep Lago / AFP

Craque do Barcelona e porto-alegrense da Restinga, Raphinha se declarou ao Inter. Em entrevista ao canal oficial do YouTube da jornalista Isabela Pagliari, o camisa 10 da Seleção afirmou que quer vestir a camisa colorada, seu time desde a infância, reforçou sua admiração pelos ídolos do clube e falou sobre o projeto de atuar em time brasileiro.

— Tenho muita vontade de jogar no Beira-Rio — declarou o jogador.

Raphinha contou que, quando era criança, não tinha dinheiro para ir ao estádio e que só passou a frequentar as arquibancadas nas férias quando voltava da Europa. Na infância, ele e os amigos se reuniam na casa de um vizinho que tinha TV por satélite para ver os jogos do Inter, com pipoca, bolo e refrigerante.

Foi uma época vitoriosa do time e que lhe deu alguns ídolos. Raphinha menciona Fernandão, Tinga, Nilmar, D'Alessandro, Guiñazu, Rafael Sobis.

— Eu era o Sobis no futebol de rua. Todo mundo tinha que ser alguém. Daí pintava o cabelo, fazia luzes. Mas meu maior ídolo era D'Alessandro — revelou.

Sem citar datas, ele confirmou que pretende voltar a jogar no Brasil. Por nunca ter jogado, alimenta esse desejo:

— Tenho o sonho de jogar no Brasil, não joguei profissionalmente, só fiquei no banco. Tenho muita vontade, no Inter ou no Avaí.

O jogador está com 28 anos, completa 29 em 14 de dezembro. Seu contrato com o Barcelona vai até junho de 2027. Recentemente, o Al Hilal, da Arábia Saudita, acenou com a possibilidade de pagar US$ 50 milhões por temporada em salários, por um vínculo de quatro anos. Isso significaria mais de R$ 1 bilhão ao final do período. Na atual temporada, soma 54 participações diretas em gols (31 gols e 23 assistências) em 52 jogos.

