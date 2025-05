Alertas da Defesa Civil terão escala de cores conforme nível de risco e orientações à população; veja como agir em cada cenário

Novo modelo de comunicado de emergência foi apresentado nesta terça-feira (6), quando entra em vigor. Mauro Nascimento / Secom

Do verde ao roxo, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul passará a adotar, a partir desta terça-feira (6) um esquema de cores para hierarquizar os alertas de risco à população, além de reformular os textos dos avisos para deixar mais claro o nível do perigo e as providências básicas a serem adotadas.

Enquanto a cor verde indica cenário de normalidade, sem necessidade de comunicações, os demais tons da paleta variam entre amarelo (risco moderado), laranja (alto), vermelho (muito alto) e roxo (extremo) e exigem diferentes ações (veja quais são ao final desta reportagem).

A nova configuração, que se baseia em referências internacionais, será utilizada em conjuntos de cards disponibilizados nas redes sociais da Defesa Civil. Já os novos modelos de texto serão utilizados nas mensagens utilizadas por meios como SMS e, em casos de grande perigo à vida, nos comunicados disparados pelo celular com vibração e bipe sonoro. A intenção é melhorar a percepção de eventuais ameaças e aumentar o grau de segurança das pessoas.

— É mais do que novos textos e cores. Os novos cards buscam comunicar melhor para que a mensagem seja compreendida e deflagre medidas de autoproteção — afirmou a diretora do Departamento de Gestão de Riscos do órgão estadual, tenente-coronel Ana Maria Hermes, durante evento de divulgação realizado na manhã desta terça-feira (6).

Ela esclarece que a indicação precisa de que área de um determinado bairro deverá ser eventualmente evacuada, por exemplo, ainda depende da parceria com as prefeituras — capazes de avaliar melhor o cenário em seu próprio território.

O coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Luciano Boeira, afirmou que o Estado ainda trabalha em projetos para melhorar a previsão de níveis de rios por meio de medidas como mapeamento digitais de áreas de risco. Essas iniciativas seguem em andamento e devem se concretizar nos próximos meses.

Cards terão cores específicas e orientações

Nas redes sociais, serão exibidos conjuntos de cards com a cor predominante de cada nível de perigo. Além da caracterização do nível da ameaça, serão feitas recomendações sobre como agir. Cada coloração tem uma série de medidas a serem adotadas pelos moradores das áreas em alerta.

No caso do grau mais elevado, de cor roxa, por exemplo, isso inclui orientações como "Saia imediatamente de locais da área identificada como área de risco" e "Não transite em áreas alagadas ou inundadas (a pé ou de carro)".

Textos mais precisos enviados por SMS

A redação dos avisos remetidos por SMS também foi remodelada, com a intenção de permitir que a população avalie melhor o cenário e busque proteção quando necessário. Para isso, passarão a incorporar uma recomendação básica de ação. Veja alguns exemplos de alertas (o texto pode variar conforme o tipo de intempérie):

Amarelo

"DEFESA CIVIL: Alerta AMARELO: Condição de ATENÇÃO p/ chuva isolada, raios, granizo. Risco MODERADO de alagamentos pontuais. Val até 00h. Fique atento."

Laranja

"DEFESA CIVIL: Alerta LARANJA: Condição de ALERTA p/ pancadas isoladas moderada a forte. Risco ALTO de destelhamento. Val até 00h. Emerg. ligue 190/193."

Vermelho

"DEFESA CIVIL: Alerta VERMELHO: Condição SEVERA p/ temporais, raios, queda de granizo. Risco MUITO ALTO de enxurrada. Val. até 00h. Mantenha-se seguro."

Roxo

"DEFESA CIVIL: Alerta ROXO: Condição EXTREMA p/ chuva persistente. Risco EXTREMO de enxurrada. Val. até 00h. Busque abrigo."

Recebimento de SMS exige cadastro prévio

Para receber os comunicados, é preciso se cadastrar enviando um SMS com o CEP da região para o número 40199. Quando a situação for muito grave, poderão ser utilizados outros meios de informação como cell broadcasting — avisos de texto que se sobrepõem a outros aplicativos no aparelho celular e podem incluir vibração e sinal sonoro (sem necessidade de cadastro prévio).

A Defesa Civil informou que o governo federal ainda estuda meios de facilitar a comunicação para pessoas com deficiência visual. Hoje, a leitura depende do uso de serviços que convertem texto em voz por parte do usuário, por exemplo. Uma atualização do sistema poderia incluir o envio de mensagens já em formato de áudio, mas não há prazo determinado para que isso ocorra. Enquanto isso, conforme a Defesa Civil, é importante se manter informado também por outros canais como rádios locais.

Os canais para reportar situações extremais incluem ainda TV por assinatura, WhatsApp, Telegram e Google.

Veja as recomendações para cada cor de alerta

Alerta amarelo — Esteja atento

Acompanhe sempre as informações nos canais oficiais da Defesa Civil Estadual e da sua cidade;

Verifique junto à Defesa Civil da sua cidade se o status do risco é direcionado para a área onde você mora ou transita;

Informe-se sobre histórico de alagamentos/ inundações/ deslizamentos de terra na sua região;

Adote medidas de prevenção como verificar condições de telhados e árvores, em caso de previsão de ventos e temporais;

Acione a Defesa Civil Municipal se você identificar bueiros entupidos ou coma tampa danificada;

Antes da época de chuvas, mantenha em dia a manutenção de calhas e ralos da sua casa;

Conheça o Plano de Contingência da sua cidade e os riscos aos quais você pode estar exposto, bem como as orientações sobre locais seguros e como agir.

Alerta laranja — Esteja preparado

Considere ajustar sua rotina para evitar estar exposto durante os fenômenos;

Caso vá sair, feche sua casa, e informe-se sobre as condições dos trajetos que geralmente utiliza;

Abrigue e/ou solte guias e correntes os animais domésticos antes de sair de casa, mantendo-os no pátio;

Avalie o local onde irá estacionar seu veículo (presença de placas, árvores e postes);

Mantenha lanternas e pilhas em local acessível e em condições de uso;

Tenha preparado um kit (documentos, muda de roupas, medicamentos, garrafa de água etc.) para sair imediatamente, caso necessário;

Se você mora em locais com histórico de alagamentos ou inundações, verifique junto à Defesa Civil Municipal a necessidade da retirada de móveis e outros objetos;

Se você mora em locais com histórico de alagamentos/ inundações/ deslizamentos de terra, informe-se junto à Defesa Civil municipal se é necessário sair dessas áreas de risco;

Busque informações sobre o Plano de Contingência da sua cidade e os riscos aos quais você pode estar exposto, e siga as orientações locais sobre como agir.

Alerta vermelho — Tome uma atitude

Mantenha-se informado sobre a evolução do evento, inclusive durante a noite;

Se observar quaisquer sinais de deslizamentos de terra (tais como rachaduras no terreno ou nas paredes, inclinação em postes e árvores, barulhos ou vibrações nas paredes, piso ou teto), saia imediatamente;

Comunique às autoridades (Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros) sobre os sinais constatados a respeito de deslizamento de terra);

Esteja pronto para sair ou saia de locais com riscos de alagamentos, inundações, enxurradas, deslizamentos de terra;

Não atravesse áreas inundadas ou alagadas (a pé ou de carro);

Busque abrigo ou permaneça em locais de segurança até cessarem as fontes de risco;

Não exponha a si mesmo e seus familiares a riscos;

Se possível, compartilhe informações com moradores próximos;

Obedeça às orientações do Plano de Contingência da sua cidade e as informações locais sobre como agir;

Se precisar sair rapidamente, garanta a segurança dos animais domésticos levando os consigo ou deixando-os soltos de guias, coleiras e gaiolas;

Não retorne para as áreas que foram evacuadas até que os órgãos oficiais informem que o local é seguro.

Alerta roxo — Ação imediata

