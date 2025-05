Em jogo de sete gols, Inter de Milão vence Barcelona na prorrogação e se garante na final da Champions League

Frattesi marcou o gol da classificação da Inter de Milão. MARCO BERTORELLO / AFP

A Inter de Milão é a primeira equipe a garantir passagem para Munique, onde, no dia 31 de maio, será disputada a grande final da Champions League.

A oportunidade de disputar o título veio nesta terça-feira (6), com um jogo para a história no Giuseppe Meazza. Três gols para cada lado no tempo normal, com direito a virada e empate na reta final. Porém, foram os italianos que levaram a melhor na prorrogação, com gol de Frattesi.

Após empate em 3 a 3 na partida de ida, o placar se repetiu no tempo normal da volta. Lautaro Martínez, Çalhanoglu e Acerbi marcaram para a Inter. Eric García, Dani Olmo e Raphinha — que chegou a 60 participações em gols na temporada e 21 na Champions — fizeram para o Barcelona.

O adversário da final será conhecido nesta quarta-feira (7), em Paris. O PSG recebe o Arsenal, às 16h, e a equipe francesa tem a vantagem do empate.

Eficiência italiana no primeiro tempo

A primeira etapa foi de alto nível, como esperado. Foram oito finalizações para o Barcelona e seis para a Inter. Porém, os italianos aproveitaram melhor as oportunidades.

Aos 21 minutos, o Barça vacilou na saída de bola e Dimarco desarmou De Jong no meio de campo. O ala esquerdo encontro o ala direito Dumfries entrando com liberdade na área, que tocou para o lado para Martínez completar para o fundo do gol vazio.

Com o placar aberto, o Barcelona teve a obrigação de buscar o empate. As chances existiram, mas a bola caiu nos pés de Olmo e Torres. Na única que caiu no de Yamal, foi no direito, que não é o bom. A Inter apostou nos contra-ataques e não ampliou por pouco, com finalizações de Mkhitaryan e Çalhanoglu.

Aos 42, em um dos contragolpes, Matínez apareceu com liberdade e sofreu um carrinho faltoso de Cubarsí bem na hora de finalizar — o lance inicialmente não foi marcado, somente após revisão do VAR. Çalhanoglu bateu com firmeza e rasteiro no canto direito, enquanto o goleiro foi para o esquerdo.

Emoção na segunda etapa

O segundo tempo começou sem mudanças nos times. O Barça, como esperado, dominou a posse de bola e buscou maneiras de furar a barreira italiana.

O primeiro gol espanhol saiu de onde menos se esperava. Aos 9 minutos, o lateral-esquerdo Gerard Martín cruzou para o meio da área e o lateral-direito Eric García apareceu com liberdade para finalizar de primeira, acertando o ângulo.

Na sequência, a dobradinha apareceu novamente. O Barcelona puxou contra-ataque e Martín recebeu a bola com liberdade e escorou para García finalizar, praticamente com o gol aberto. A finalização foi mais para o meio, dando tempo de Yan Sommer praticar um milagre.

O lateral-esquerdo, entretanto, estava disposto a mudar o jogo. Aos 15, Martín cruzou na medida para Dani Olmo, livre na segunda trave, cabecear na gaveta, empatando o jogo.

A igualdade deu uma amornada na partida. As principais chances foram criadas na individualidade e talento sobrenatural de Yamal, mas os dois chutes pararam em Sommer.

Raphinha ia fazendo o gol da classificação do Barcelona. MARCO BERTORELLO / AFP

Quando ninguém esperava, Raphinha apareceu. Até então pouco participativo, ele recebeu com liberdade na esquerda. Na primeira tentativa, Sommer fez a defesa, mas o rebote caiu no pé dele, que não perdoou na segunda.

A classificação estava na mão do Barcelona, mas a Inter não se rendeu. Dumfries lutou pela bola na direita e cruzou rasteiro para o meio da área. O zagueiro Acerbi, atuando como centroavante, completou para o gol, empatando mais uma vez o jogo.

Frattesi decisivo

Na prorrogação, o Barcelona nitidamente sentiu o golpe. Com nove minutos de bola rolando, a Inter tomou novamente a liderança do placar. Thuram fez o que quis com a defesa e tocou para Taremi dentro da área, que fez o pivô e escorou para Frattesi finalizar cruzado, sem chance para o goleiro.

Na segunda parte da prorrogação, o Barcelona teve uma grande chance com Yamal, que novamente parou em Sommer.