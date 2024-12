FAB envia investigadores para participar de apuração de acidente com avião no Cazaquistão, diz agência

A aeronave que caiu às margens do mar Cáspio, no oeste do Cazaquistão, transportava 62 passageiros e cinco tripulantes entre Baku, capital do Azerbaijão, e Grozny, capital da república russa caucasiana da Chechênia. O avião foi forçado a realizar um pouso de emergência a aproximadamente 3 quilômetros da cidade cazaque de Aktau, conforme a companhia aérea.