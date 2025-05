Wolves vencem os Warriors e ficam a uma vitória da final do Oeste na NBA

Pelas semifinais da Conferência Oeste da NBA, o Golden State Warriors vive situação dramática . A equipe está perdendo por 3 a 1, perto da eliminação, e sem poder contar com seu principal jogador, Stephen Curry, lesionado . Na noite de segunda, o time da Califórnia foi batido em casa pelo Minnesota Timberwolves por 117 a 110.

Como vem fazendo desde a temporada regular, Anthony Edwards foi um dos principais nomes dos Wolves, com 30 pontos , quatro rebotes e cinco assistências. Desta vez, porém, foi superado por Julius Randle, autor de 31 pontos . A dupla ofuscou Jimmy Butler e Draymond Green, autores de 14 pontos cada.

Curiosamente, o cestinha do time da casa foi o reserva Jonathan Kuminga, com 23 pontos. O brasileiro Gui Santos contribuiu com sete pontos, duas assistências e um rebote nos cinco minutos em que esteve em quadra.