NBA: Mavericks terão a primeira escolha do draft e a chance de selecionar Cooper Flagg; veja o resultado da loteria

Nos dias 25 e 26 de junho ocorre o draft da NBA. Porém, nesta segunda-feira (12), foi realizada a loteria, que é o momento no qual é sorteada a ordem para as escolhas serem realizadas. Mesmo com apenas 1,8% chance de ficar em primeiro, o Dallas Mavericks teve essa sorte e poderá selecionar o melhor jogador da classe.

San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers e Charlotte Hornets fecharam o top 4. O Utah Jazz e o Washington Wizards, que tinham maiores probabilidades — por terem as piores campanhas da temporada regular —, ficaram em quinto e sexto respectivamente.

Pouco mais de três meses depois de trocar Luka Doncic para os Lakers, os Mavericks tiveram motivo para comemorar. Ganhando a loteria, a franquia terá a chance de selecionar Cooper Flagg, de Duke, considerado o melhor prospecto da classe, com potencial de se tornar um dos melhores da NBA no futuro.

O restante dos jogadores são bem promissores, como Dylan Harper e Ace Bailey, de Rutgers, e V.J. Edgecombe, de Baylor, que devem estar entre os cinco primeiros selecionados.

Ordem da loteria

Dallas Mavericks San Antonio Spurs Philadelphia 76ers Charlotte Hornets Utah Jazz Washington Wizards New Orleans Pelicans Brooklyn Nets Toronto Raptors Houston Rockets Portland Trail Blazers Chicago Bulls Atlanta Hawks San Antonio Spurs

Como funciona a loteria

Um sorteio é feito com 14 bolinhas de tênis de mesa numeradas. Quatro bolas são retiradas em sequência, a partir daí, a ordem entre a quinta e a 14ª escolha vai de acordo com a campanha dos times que sobraram, sempre priorizando aquele que teve piores resultados.

As seleções do draft para o restante da primeira rodada, do 15º ao 30º, e toda a segunda rodada, do 30º ao 58º, são determinadas pela ordem inversa do ranking da temporada regular. Cada equipe da NBA recebe uma escolha de primeira rodada e outra na segunda rodada.