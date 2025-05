GTA 6: assista ao novo trailer lançado hoje e saiba a data de lançamento do jogo

A Rockstar Games divulgou, nesta terça-feira (6), o segundo trailer oficial de Grand Theft Auto VI, o aguardado novo capítulo da franquia. Inicialmente previsto para 2025, GTA 6 tem lançamento marcado para 26 de maio de 2026.

Com quase três minutos de duração, o vídeo apresenta mais detalhes sobre os protagonistas, Jason e Lucia, e o universo do jogo. O novo trailer mantém o foco no enredo e no desenvolvimento dos personagens, sem mostrar muito da jogabilidade.

Leia Mais GTA 6 é adiado; saiba a nova data de lançamento

Segundo a Rockstar, esta será “a maior e mais imersiva evolução da série até hoje”.

Veja o novo trailer de GTA VI

Bonnie e Clyde

A trama seguirá um estilo inspirado em Bonnie e Clyde, com Jason e Lucia enfrentando uma conspiração que se estende pelo estado fictício de Leonida, uma versão inspirada na Flórida.

"Jason e Lucia sempre souberam que o jogo estava contra eles. Quando um golpe fácil dá errado, eles acabam no lado mais sombrio do lugar mais ensolarado da América, forçados a depender um do outro para sobreviver ", descreve a sinopse oficial divulgada pela Rockstar.

Vice City está de volta

A história de GTA 6 se desenrola em Vice City, representação fictícia de Miami que já foi cenário de outros títulos da série, incluindo o clássico GTA Vice City (2002).

A cidade é parte, novamente, de um vasto mundo aberto que promete elementos inéditos e, assim como GTA 5, com a possibilidade de alternar o controle entre os dois protagonistas.

Somente para consoles de nova geração

Confirmado para PlayStation 5 e Xbox Series X/S, Grand Theft Auto VI ainda não teve uma versão para PC anunciada.

A "ausência" segue a tradição da Rockstar de lançar os títulos para computador em datas posteriores às versões para console.

Veja imagens de GTA VI

Franquia é um fenômeno dos videogames

Lançada em 1997, a franquia Grand Theft Auto se tornou um dos maiores fenômenos da história dos videogames.

O título anterior, GTA V, vendeu mais de 210 milhões de cópias desde seu lançamento, em 2013, e ainda hoje figura entre os jogos mais jogados do mundo.

Cronologia completa

1997: lançado o primeiro jogo Grand Theft Auto, para Windows, MS-DOS, Game Boy Color e PlayStation. Relembre como era.

1999: lançado o GTA2, para todos os consoles em que foi lançado o GTA1 e também para DreamCast.

2001: lançado o GTA III, para PlayStation 2 e 3, Xbox nas versões original e 360, Windows e para os sistemas mobile iOS, Android e FireOS. Foi o primeiro jogo de mundo aberto da série, desenvolvido em terceira pessoa.

2002: lançado o GTA: Vice City, para todos os consoles dda edição anterior. Vendeu mais de 20 milhões de cópias no ano do lançamento.

2003: lançado o GTA: San Andreas. Vendeu mais de 27 milhões de cópias em 2004, se tornando o mais rentável da história do PlayStation 2.

2008: lançado o GTA IV. O game reinventa a franquia trazendo um mundo mais realista e sombrio baseado em Liberty City. Duas expansões foram lançadas, The Ballad of Gay Tony e The Lost and Damned.

2013: lançado o GTA V. Aclamado pela crítica, arrecadou US$ 800 milhões apenas 24 horas depois do lançamento, com 11,2 milhões de cópias vendidas nesse período. Foi o game a chegar mais rápido a arrecadar US$ 1 bilhão.

Veja o primeiro trailer de GTA VI