Previsões, simpatias e rituais de Márcia Sensitiva: como se preparar para 2025

Astróloga compartilhou dicas para começar o próximo ano. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Para planejar o próximo ano, consultar quem entende do assunto se tornou indispensável nos dias de hoje. Márcia Sensitiva, que passou recentemente em diversas cidades gaúchas com a palestra Acorda Pra Vida, tornou-se referência na arte de prever o futuro.

A astróloga é fenômeno na internet, com seu trabalho ligado à espiritualidade, previsões e conselhos carregados de bom humor e sinceridade. São 40 anos de carreira.

Com a chegada de 2025, a médium compartilhou dicas, simpatias e previsões para que todos possam receber os próximos 12 meses com preparo e confiança.

Regência de Júpiter

Conhecido como o “grande benéfico”, Júpiter influenciará fortemente o próximo ano, trazendo perspectivas de crescimento, sorte e justiça. Segundo a astróloga, o novo ano será um marco de oportunidades, mas só para quem não ficar perdendo tempo esperando:

— Tudo o que você deixou de fazer no ano passado, deve ser colocado em prática agora. Júpiter traz expansão, mas a ação depende de você.

Além disso, o senso de justiça estará mais apurado devido à influência do orixá Xangô, associado a São Pedro na tradição católica. Então, Márcia adianta que se você andar na linha, tudo ocorrerá bem, mas para quem está fazendo qualquer coisa errada, tudo virá à tona:

— Se você tem um caso na Justiça, leia o salmo cinco para ajudar. Será o ano dos justos!

A médium também prevê um cenário otimista para a valorização da mulher por conta da influência de Obá, uma figura mitológica iorubá, associada à força das águas revoltas e à transformação, além da presença de Santa Bárbara e Iemanjá que reforçam a previsão de conquistas femininas:

— Nós, mulheres, vamos ser muito privilegiadas. A partir de julho, o cenário será próspero, com avanços em igualdade salarial e conquistas no mercado de trabalho.

Será um ano de sorte. Então invista, compre, faça acontecer que vai dar certo. MÁRCIA SENSITIVA

Para quem é mais ligado à astrologia, a astróloga já adiantou que 2025 reserva ótimas perspectivas para os signos de touro, gêmeos, aquário, câncer e sagitário. Por outro lado, os nativos de virgem, peixes e áries poderão enfrentar desafios mais intensos, exigindo cautela. Os demais signos não terão influências negativas ou positivas marcantes, afirma a Sensitiva:

— Isso não é ruim nem bom. Basta aproveitar o ano com equilíbrio.

Quem deseja dinheiro e emprego

O próximo ano será excelente para quem já tem um negócio e também para os que desejam empreender. A influenciadora digital diz que Júpiter pode influenciar positivamente esses investimentos.

— Dois mil e vinte e cinco será um ano de sorte. Todos terão chances de crescer financeiramente. Então invista, compre, faça acontecer que vai dar certo — reforça.

Para quem deseja atrair dinheiro, Márcia recomenda banho de alpiste, sempre às segundas-feiras:

— Ferva dois litros de água e coloque duas colheres de alpiste, um galho de alecrim e uma colher de açúcar, de preferência mascavo. Depois de esfriar, no fim do banho diário, jogue a mistura do pescoço para baixo.

Já quem busca emprego, o processo é o mesmo, mas os ingredientes são um punhado de alecrim e manjericão. A astróloga indica tomar o banho na última quinta-feira do ano.

Para qualquer simpatia, é preciso macerar (amassar com as mãos) todos os ingredientes e depois coar.

Em 2025, tudo o que te incomodar, você vai ter coragem de colocar para fora da sua vida. MÁRCIA SENSITIVA

Quem está dando os primeiros passos no mercado de trabalho ou está a fim de mudar de área profissional, Márcia aconselha os interessados a explorarem o setor da tecnologia:

— Coisas maravilhosas vão acontecer para quem for trabalhar nesta área. Claro, tem ônus e bônus, mas hoje em dia, você não faz nada sem tecnologia. Então, os jovens devem começar a estudá-la, porque é o setor do futuro.

À procura do amor

Apesar de prever o crescimento no número de casamentos e nascimentos, o ano será marcado por muitas separações, adianta Márcia. Inclusive, entre os famosos.

Na numerologia, 2025 é regido pelo número 9 – por conta da soma de todos os dígitos –, que simboliza o encerramento de ciclos e transição para novos começos. Segundo a influenciadora, isso refletirá em términos de relacionamentos e reavaliações pessoais:

— Tudo o que te incomodar, você vai ter coragem de colocar para fora da sua vida. Vai fazer uma faxina geral. Todo mundo vai querer entender "quem sou eu", "o que estou fazendo".

Mas para quem ainda está solteira e está em busca do amor, ela dá a receita:

— Na última sexta-feira do ano, tome banho com pétalas de rosas vermelhas e cor-de-rosa para atrair paixão e amor.

Outras sugestões simples que a astróloga costuma compartilhar são: rezar o salmo 111 diariamente às 21h15min, pedindo ao universo que envie um amor especial; carregar um cristal de quartzo rosa próximo ao corpo, e também enfeitar o quarto com itens cor-de-rosa, como edredom, lençol, chinelo, entre outros.

Para proteger a saúde

Márcia alerta para a necessidade de atenção redobrada à saúde em 2025, especialmente em relação a problemas cardíacos. Como medida espiritual, ela sugere colocar 10 folhas de boldo embaixo do colchão, trocando-as à medida que secarem. A folha representa Jesus Cristo, por isso, potencializa a energia em busca da cura.

Rituais de fim de ano

Para a virada, Márcia recomenda vestir branco e vermelho, cores que representam santos e orixás do próximo ano. Então vale a criatividade na hora de combinar os tons.

— Não importa como, mas tem que ter essas cores. Pode ser uma roupa branca com detalhes em vermelho ou vice-versa. Até lingerie conta! — indica.

Além disso, Márcia ressalta que a casa deve estar completamente iluminada. Mesmo que não haja uma pessoa no cômodo, a luz precisa ficar acesa:

— Não pode ficar nada no escuro. As luzes precisam estar acesas para permitir que a energia dos deuses antigos saia e a dos novos entre. Tem que deixar a casa aberta e iluminada.

Para quem for passar o Réveillon no Litoral, a médium recomenda molhar o corpo inteiro no mar em sinal de agradecimento pelo ano que passou. Mas, claro, pular as sete ondinhas ainda é válido para quem não tem coragem de mergulhar à noite, além daquelas tradições como comer lentilhas e evitar carnes vermelhas.

Outra prática sugerida pela Márcia é subir em um banquinho, de preferência não muito alto, e descer com o pé direito na virada do ano. Esse gesto simboliza começar esta nova fase com o "pé direito", representando positividade e atraindo sorte.