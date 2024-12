Abraços coletivos, previsões e Lady Gaga: como foi a palestra de Márcia Sensitiva em Porto Alegre

Márcia Sensitiva subiu ao palco do Araújo Vianna com a bandeira do Rio Grande do Sul. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Como uma diva pop, Márcia Sensitiva subiu ao palco ao som de Viva La Vida, do Coldplay, segurando uma bandeira do Rio Grande do Sul. Ela apresentou a palestra Acorda Pra Vida! na tarde deste domingo (8), no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre. Durante duas horas e 15 minutos, ela discorreu sobre temas como signos e encostos, informou previsões, fez a plateia dançar, promoveu abraços coletivos e realizou uma energização coletiva.

Aos 71 anos, a astróloga e influenciadora Márcia Fernandes é uma estrela na internet, por conta de seus aconselhamentos enérgicos, sinceros e bem humorados, que se transformaram em memes (vide frases como “Cê tá doida?”). Atualmente, seu trabalho passa pela astrologia, numerologia, reiki, entre outros.

Desde o começo de dezembro, Márcia está em turnê pelo Estado, tendo passado por Pelotas, Santa Maria, Santa Cruz do Sul e Lajeado. Nesta segunda (9) e quarta-feira (11), será a vez de Caxias do Sul. Segue, na sequência, para Erechim na sexta (13) e, por fim, Passo Fundo (14).

Márcia palestrou para aproximadamente 1,8 mil pessoas no Araújo Vianna, segundo informações da produção. Entre o público, a faixa etária predominante era de mulheres acima dos 45 anos.

Pela plateia, estavam Jacy Barbosa, 87 anos, e a filha Sandra Barbosa, 66. As duas compartilham em comum a admiração por Márcia.

— Foi incrível! Tenho até livro dela, há anos que acompanho — vibrou Jacy.

— Márcia é uma sensitiva maravilhosa. Gosto muito da pessoa dela, ela é muito engraçada — completou a filha.

Clenilda Rodrigues, 56 anos, define Márcia Sensitiva como uma pessoa “com muita luz e sabedoria”, além de “bom senso de humor”. Para ela, a palestra foi extremamente proveitosa, especialmente a reflexão sobre o tempo:

— Achei muito importante quando ela falou sobre a gente não perder tempo. Quando envelhecemos, realmente, a gente percebe isso, que perdemos muito tempo com coisas que não deveríamos e, depois, vemos que não valia a pena.

Além de versar sobre o tempo, Márcia passou por diferentes temas, de proteção contra encosto (espírito obsessor) com cobertura de umbigo à vida depois da morte. Destacou aquilo que deve ser evitado em 2025 — como inveja, medo, reclamar da vida. Em cada tópico, ela exibia no telão um trecho de seu quadro no programa Algo Mais, na rádio paulistana Vibe Mundial, ou alguma entrevista que viralizou.

No palco, Márcia falou sobre temas como proteção contra encosto (espírito obsessor) à vida depois da morte. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Com seu tom firme e despojado, Márcia mostrou presencialmente o que a plateia vê na internet: seu jeito frenético de se comunicar, com tom incisivo e expressões fortes e coloquiais, porém transmitindo muita sinceridade. Ao discorrer sobre espiritualidade, ela usa exemplos cotidianos e palatáveis para seu público, às vezes elevando a voz como se fosse uma mãe dando uma bronca. E o público se emociona e se diverte.

Por exemplo, ao falar sobre o medo da escassez, ela arrancou risadas do Araújo:

— Para! Para! Água no shampoo? Água no condicionador? Dá licença, filha. Vai ficar ensebada. É o medo da falta.

Algumas de suas falas ou ilustrações podem ser vistas como controversas. Para exemplificar, Márcia aconselha ao público que não se reclame do trabalho, mas sim o reverencie (“Deixa o patrão ser chato, ele te paga, cara!”). Ao falar sobre a possibilidade da aura de uma pessoa estar podre, ela fez a seguinte digressão:

— Quer um teste como está sua aura? Pega uma calça jeans e enfia no rabo. Põe aquele salto que tua bunda se eleva. Passa na frente de uma obra! Se nenhum pedreiro te olhar, você morreu, filha!

A plateia gargalhou. Assim como quando ela brincou sobre sua vida amorosa:

— Não pego velho de 60 anos porque não gosto de saco murcho. Agora casei com Jesus.

Ainda, Márcia comentou algumas previsões para o ano que vem, indicando orixás, número e dias favoráveis e desfavoráveis. Também revelou como será o 2025 para cada signo, além de citar quais irão se dar bem (spoiler: touro, gêmeos, aquário, câncer, sagitário) e quais enfrentarão mais desafios (virgem, peixes e, segundo a astróloga, o pior será áries). O auditório também se engajou com cada menção a signos.

— Quem é de touro aí? Parecem uns porcos para comer.

— Quem é de libra? São os reis dos encostos.

— Quem é de câncer? Vocês são sonsos…

A palestra também teve momentos para o público se soltar. Ao abordar o tópico do medo, Márcia colocou a plateia para dançar ao som de It's a Heartache, de Bonnie Tyler. Quando explicou que cinco abraços por dia aumentam a ocitocina (conhecida como “hormônio do amor”), ela fez toda a plateia se abraçar cinco vezes. A reportagem não ganhou abraços.

Por fim, Márcia vestiu um jaleco branco para a chamada energização coletiva. Segundo orientações prévias do evento, a recomendação seria de que o público tivesse feito antes um jejum espiritual para o ato (ficar dois dias sem sexo, álcool, fumo e carne vermelha). Um assistente de Márcia foi ao palco e explicou que, naquele momento, o médico Bezerra de Menezes (1831 - 1900) estaria canalizado na astróloga, e o público deveria mentalizar tudo aquilo que mais desejava.

Uma foto do expoente da doutrina espírita foi exibida no telão, enquanto uma música operística tocava. Márcia foi conduzida pelo assistente a três cantos do palco para realizar a energização do público movimentando suas mãos. O silêncio sepulcral da plateia, possivelmente, ecoava fé e esperança.

Só que, naquele exato momento, o desfile da Parada Livre de Porto Alegre passava pela Osvaldo Aranha. O que se escutou mesmo no Araújo durante a energização coletiva foi Bad Romance, da Lady Gaga. Foi uma comunhão involuntária de divas pop.

Márcia Sensitiva está percorrendo diversos municípios do RS. Jonathan Heckler / Agencia RBS