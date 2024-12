Márcia Sensitiva celebra momento da carreira: “Meu trabalho é levar consciência cósmica para os seres humanos”

Essa autenticidade marcou presença em sua palestra Acorda Pra Vida, realizada no último fim de semana em Porto Alegre e apresentada em várias cidades do Brasil.

— É uma consequência de um trabalho, né? Meu trabalho é levar consciência cósmica para os seres humanos e trabalhar muito bem essa parte da astrologia, da numerologia, da clarividência com sensibilidade e responsabilidade. Continuo no meu papel aqui na Terra feliz.

Aos 72 anos, a paulista carrega uma história construída em um ambiente com outros familiares médiuns. Sua avó paterna se comunicava espiritualmente com a própria mãe, enquanto o pai, atuante em centros espíritas kardecistas, realizava exorcismos e incorporava médicos espirituais.

— A mediunidade foi um dom, né? Todo mundo tem. Todos nós somos médiuns. A minha mediunidade ostensiva foi impossível de evitar. Claro que, se eu quisesse evitar, evitaria. Não é que a gente seja obrigado a trabalhar com mediunidade, mas como venho dessa família, abracei com muito carinho e amor — relata a influenciadora.

Religiosa sem pertencer a uma religião específica, Márcia diz que busca integrar diferentes filosofias e práticas em prol do bem-estar físico, emocional e espiritual do público . Como, por exemplo, utilizar conhecimentos afro-brasileiros, como banhos de ervas e simpatias nas suas abordagens.

Previsões da Márcia Sensitiva para 2025

Popular entre os jovens

Conquistando fãs com sua sinceridade e carisma, principalmente os mais jovens, Márcia soma, hoje, quase 7 milhões de seguidores no Instagram , 2,9 milhões no TikTok e 350 milhões de visualizações no YouTube . Seus conteúdos falam de previsões, dicas de bem-estar, astrologia, mas são seus momentos descontraídos que viralizam nas redes sociais.

Também é figura constante em programas de TV, podcasts e em outros canais no YouTube, como no canal Diva Depressão , que ajudou a alavancar a sua popularidade entre os jovens.

Uma sensitiva pé no chão

Mesmo com tanto trabalho, Márcia se descreve como uma pessoa simples e prática. Taurina, ela gosta de passar o tempo com a família, cuidar de si e relaxar :

Márcia ainda se apresenta com a palestra Acorda Pra Vida em Caxias do Sul nesta quarta-feira (11), em Erechim na sexta (14) e encerra a turnê no Rio Grande do Sul no dia 14 de dezembro, em Passo Fundo.