Márcia Sensitiva faz previsões para 2025

Márcia Sensitiva participou do "Timeline" desta quinta-feira (5) GZH / Reprodução

A astróloga e influenciadora Márcia Sensitiva participou do programa Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira (5). A autointitulada médium fará sete palestras no Rio Grande do Sul em dezembro, incluindo a inédita Aprenda a se proteger e prosperar em 2025, que será apresentada no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, no domingo (8).

Na conversa com Kelly Matos, Luciano Potter e Paulo Germano, a sensitiva disse se sentir realizada em contato com o público.

— Entrar no palco e trocar aquela energia, para mim, hoje, é o mais prazeroso — afirmou. — É muito gratificante, saio sempre muito feliz.

O que esperar de 2025, segundo Márcia Sensitiva

Márcia Sensitiva fez análises e apontamentos sobre o que deve acontecer no território gaúcho e no mundo em 2025. A astróloga, que havia alertado para "grandes chuvas" em 2024, afirmou que o Rio Grande do Sul não passará por novas enchentes.

— O que teremos são muitos incêndios. Pequenos, em todos os lugares — afirmou. — Então, quando for viajar, desligue tudo, porque vai pegar fogo.

Conforme Márcia, o ano também será de justiça.

— Tudo que for falcatrua vai aparecer. Tipo o Diddy. Coisas assim, no mundo inteiro — relatou. — Mas, para quem for justo, quem faz as coisas direito, é ano de promoção.

Ela garantiu que, apesar disso, 2025 trará boas perspectivas, especialmente para os signos de touro, gêmeos, aquário, câncer e sagitário.

— Vai ser um ano de Júpiter, então são muitas possibilidades. As cores são branco e vermelho — afirmou. — É importante comer lentilha. A lentilha vai trazer dinheiro.

Ela ainda reforçou que pessoas dos signos de virgem, peixes e áries enfrentarão maiores desafios ao longo do ano e, por isso, precisam ficar atentos.

Para quem quiser garantir um 2025 próspero, Márcia recomendou algumas simpatias.

— À meia-noite do dia 31 (de dezembro), os deuses velhos saem e os novos entram. Então, é para acender todas as luzes — relatou. — Isso e subir em um banquinho, à meia-noite, e então descer com o pé direito.

Por fim, ela também deu uma dica para um 2025 abundante, sem problemas financeiros.