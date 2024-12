Horóscopo do dia para Escorpião: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (28), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Escorpião: nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro

Apesar de que o cenário anda sobressaltado com os imprevistos, que parecem dominar tudo, procure você ser uma presença que faça contraste com o estado de nervosismo que afeta as pessoas. Irradie compreensão.