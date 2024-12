Com reforço no número de viagens, rodoviária de Porto Alegre deve receber 7 mil pessoas neste sábado

Sob forte expectativa pela virada do ano fora de casa e carregadas com malas e apetrechos, pelo menos 7 mil pessoas devem deixar a Capital de ônibus somente neste sábado (28).

Entre a última quinta (26) e a próxima segunda-feira (30), são esperados 25 mil passageiros no terminal rodoviário de Porto Alegre — mais do que o dobro observado nos finais de semana do verão, quando 12 mil pessoas circulam pelo local.

Para o Réveillon, as praias do Litoral Norte são os destinos mais procurados pelos turistas, que chegam à rodoviária carregados com travesseiros, caixas térmicas e equipamentos de beira-mar, como guarda-sóis e gazebos. O fluxo do Ano-Novo contraria o do Natal, no final de semana passado, quando a maioria das pessoas se deslocou para o Interior.

Para dar conta da demanda, a direção da rodoviária dobrou a quantidade de viagens. Além dos 300 horários disponibilizados diariamente, outras 300 viagens extras estão sendo oferecidas entre sexta e segunda-feira, totalizando 600.

O gerente de operações da rodoviária, Jorge Rosa, considera este adicional suficiente para suprir a demanda.

— Desde quinta nós já estamos no procedimento de saída de pessoas do terminal. Ontem saiu um bom número, cerca de 10 mil pessoas. Jamais vamos conseguir reativar os números antigos, mas está agradando a direção e os lojistas, que a maioria já conseguiu reabrir depois da enchente — relata.

Retomada após enchente

Mesmo sem restrições na operação das viagens, a rodoviária ainda sente os impactos da enchente de maio, quando ficou totalmente alagada. Alguns setores seguem interditados, como os banheiros masculino e feminino do térreo e a loja de venda de bilhetes para viagens internacionais e interestaduais.

Outros espaços, antigamente ocupados por lojas ou restaurantes, estão fechados e cobertos por tapumes de compensado de madeira. É possível ouvir obras no interior de um destes locais, indicando que a reabertura de outros estabelecimentos no terminal rodoviário está perto de acontecer.

O reparo de estruturas danificadas e a revitalização de outros espaços está na pauta do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), que abriu um edital para selecionar a empresa que ficará responsável pelas obras. No dia 16, o órgão divulgou que quatro empresas estão na disputa, e na quinta (26) afirmou que as interessadas ainda estão sendo avaliadas.