Inter chega a acordo com árabes e libera Gabriel Carvalho para realizar exames médicos

Jovem permanecerá no Beira-Rio até agosto, quando completará 18 anos. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Neste sábado (28), ocorreu o último ato para selar a venda de Gabriel Carvalho, do Inter. Após chegar a um acordo com o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita, o Colorado liberou o jovem meio-campista para viajar, acompanhado do pai e do empresário, para realizar exames médicos e assinar contrato.

A diretoria colorada não confirma detalhes da negociação e só anunciará a transferência quando todos os trâmites forem realizados. Porém, a viagem evidencia que houve um aceite da contraproposta apresentada pelo clube gaúcho.

A oferta dos árabes é de 22 milhões de dólares (R$ 136 milhões). Dono de 80% dos direitos econômicos, o Inter receberá R$ 109 milhões. Além disso, o Colorado exigiu permanecer com um percentual de venda futura e também que fosse incluída uma cláusula contratual com gatilhos por produtividade, que podem fazer o negócio alcançar até 25 milhões de dólares desde que o atleta alcance metas desportivas pré-estabelecidas.

A ideia é concluir a negociação antes da virada do ano para incluir os valores ainda no balanço orçamentário de 2024, para bater a meta de vendas de atletas e, consequentemente, garantir a permanência dos titulares do elenco para a próxima temporada.

Mesmo que tenha sido liberado para viajar, Gabriel Carvalho retornará a Porto Alegre para participar da pré-temporada a partir do dia 6 de janeiro. Como é menor de idade, ele só poderá atuar no Exterior quando completar 18 anos, em agosto. Assim, poderá disputar o Gauchão e, ao menos, a fase de grupos da Libertadores.