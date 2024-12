Barcelona sela acordo de 100 milhões de euros para inscrever Dani Olmo e Pau Victor no Espanhol

O Barcelona vai poder continuar contando com o futebol de Dani Olmo e Pau Victor a partir de janeiro no Campeonato Espanhol. Isso porque Joan Laporta, presidente do clube, vendeu a exploração dos camarotes VIP do Camp Nou para obter a quantia de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 646 milhões) para inscrever os dois atletas na LaLiga.