O retrospecto do novo técnico do Grêmio em jogos contra o Inter

Quinteros chega ao Grêmio após conquistar o Campeonato Argentino pelo Vélez Sarsfield. Hernán Mauricio / Vélez Sarsfield/Divulgação

Novo técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros já sabe como é enfrentar o Inter. Foram três confrontos contra o maior rival do seu novo clube, por duas equipes diferentes, com duas derrotas e uma vitória.

O duelo recente está na memória dos colorados. A goleada por 4 a 1 sobre o Colo-Colo, pelo jogo da volta das oitavas da Copa Sul-Americana 2022, foi com Quinteros na casamata do time chileno.

Na ida, a equipe chilena treinada por ele abriu vantagem ao vencer por 2 a 0. Esta foi a única vitória dele contra o Inter.

A primeira vez que Quinteros enfrentou o Colorado foi na Libertadores de 2015, quando treinava o Emelec.

Na ocasião, pela fase de grupos, a equipe equatoriana — que tinha o ex-Grêmio Bolaños — até ficou na frente do placar, mas perdeu o duelo em Porto Alegre por 3 a 2.

Uma partida antes do novo enfrentamento entre Emelec e Inter, Quinteros se despediu do clube rumo à seleção do Equador. Nem um mês depois da derrota no Beira-Rio, ele já estava no comando da equipe nacional.

Gustavo Quinteros x Inter

Inter 3x2 Emelec — fase de grupos da Libertadores 2015

Colo-Colo 2x0 Inter — oitavas da Sul-Americana 2022

Inter 4x1 Colo-Colo — oitavas da Sul-Americana 2022

3 jogos: 1 vitória, 2 derrotas