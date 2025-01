PVC critica desunião das ligas brasileiras e aponta vantagem da LFU: "Inter vai ganhar mais dinheiro do que o Grêmio"

Dupla Gre-Nal está dividida também entre as ligas Ivan Pacheco / Agencia RBS

Dono de uma das mentes mais atualizadas do jornalismo esportivo brasileiro, Paulo Vinícius Coelho concedeu entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, e analisou o cenário do futebol do país. Além de falar sobre Seleção, Brasileirão e qualidade dos jogos, o comentarista do canal Paramount+ e do portal UOL comentou acerca de um assunto polêmico, ainda mais na dupla Gre-Nal: a rivalidade entre Liga Forte União (LFU) e Libra. E, para ele, o Inter fez um negócio melhor.

O assunto foi abordado quando PVC falava sobre a divisão dos clubes em dois blocos, o que, em sua visão, resultou e perda financeira para todos.

— Vamos ter uma noção agora do desperdício que foi ter dois grupos diferentes no campeonato. Daqui a alguns dias saberemos que a Globo comprou os direitos dos jogos que faltavam da Liga Forte União e que isso vai significar um valor total de R$ 1,7 bilhão. No início da rivalidade LFU e Libra, os executivos da Libra diziam que só tinha R$ 2,2 bilhões e que não ia crescer. E cresceu quase 25%. Vale quase R$ 2,7 bilhões. Imagina todos juntos o quanto não valeria — explicou.

PVC completou analisando quadro a quadro:

— No fim, o Inter vai ganhar mais dinheiro do que o Grêmio, o Cruzeiro vai ganhar mais do que o Atlético-MG, o Vasco vai ganhar mais do que o Flamengo e o Corinthians vai ganhar mais do que todos os outros.

Para ele, porém, o ponto a ser abordado é outro. O Brasil deveria se inspirar nos ingleses. E fez uma analogia: