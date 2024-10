Além da partida contra o Flamengo, outro tema movimentou os bastidores do Beira-Rio na última quarta-feira (30). O requerimento da oposição do Inter para análise do destino do dinheiro oriundo da assinatura do contrato com a Liga Forte União. O pedido é motivado pela falta de informações e também cláusulas de confidencialidade impostas aos conselheiros. O trabalho foi incorporado a uma comissão especial que já analisava outras questões e deverá ser concluído até meados de dezembro.