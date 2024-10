Na 5ª posição do Brasileirão, o Inter tem situação bem encaminhada para a disputa da Libertadores de 2025. O Grêmio, atualmente, não tem muitas esperanças de conseguir uma vaga, pois é o 11º. A situação, no entanto, pode mudar com as definições de campeões de três torneios, principalmente pela chance de abrir mais vagas para a Sul-Americana.