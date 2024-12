Quais foram os melhores jogadores brasileiros atuando no país em 2024? Colunistas de ZH opinam

Luiz Henriuqe aparece em todas as listas. Vitor Silva / Botafogo,Divulgação

A temporada de 2024 do futebol brasileiro foi encerrada. O Botafogo conquistou os títulos de Brasileirão e Libertadores, enquanto o Flamengo ficou com a Copa do Brasil, e não faltaram craques daqui entre os destaques do ano.

Mas quem foram os melhores jogadores brasileiros atuando no país em 2024? Abaixo, os colunistas de ZH respondem.

Leia Mais Veja o ranking dos melhores jogadores do futebol brasileiro em 2024

Diogo Olivier (colunista de ZH e comentarista da Rádio Gaúcha)

Estevão (atacante do Palmeiras) Luiz Henrique (atacante do Botafogo) Yuri Alberto (atacante do Corinthians)

Estevão é o futuro do Brasil na Copa. Além de ótimo extrema, sabe jogar por dentro como meia. Aos 17 anos, já é totalmente fora de curva, inclusive mentalmente.

Já Luiz Henrique não vingou fora do Brasil, mas sobrou no Botafogo. Alia velocidade, boa habilidade e muita força, o que é raro: os muitos fortes nem sempre são rápidos e habilidosos.

Por fim, Yuri Alberto. Se continuar fazendo gols desse jeito, merece uma chance na Seleção. É melhor do que Igor Jesus. Ambos têm 23 anos, são jovens ainda, mas Yuri exibe muito mais repertório. Há anos a Seleção procura um centroavante.

Marcelo De Bona (colunista de ZH e narrador da Rádio Gaúcha)

Luiz Henrique (atacante do Botafogo) Gerson (volante do Flamengo) Estevão (atacante do Palmeiras)

Considero Luiz Henrique, do Botafogo, o melhor jogador da temporada. Ele foi o mais decisivo entre todos e fez a diferença para os títulos do Botafogo. Confirmou a boa fase também nas oportunidades que teve na Seleção Brasileira.

Gerson é o segundo. Ainda que não tenha tido papel de destaque como Savarino, por exemplo, vejo no meia do Flamengo o jogador com “mais bola no corpo”. A capacidade técnica e a versatilidade de Gerson são invejáveis.

Fecho com Estevão. É um jogador raro, de qualidade acima da média. Por ser o mais promissor dos três, deixo na terceira posição.

Marcos Bertoncello (colunista de ZH)

Luiz Henrique (atacante do Botafogo) Estevão (atacante do Palmeiras) Pedro (atacante do Flamengo)

Luiz Henrique foi o símbolo do ano magnífico do Botafogo. Referência técnica em campo, ele foi decisivo no principal momento do time na temporada: a final da Copa Libertadores. Sua performance foi merecidamente coroada com convocações para a Seleção Brasileira. Para mim, tem tudo para ser eleito o "Rei da América" de 2024.

Estevão vem na sequência. Fazia tempo que não víamos em uma temporada brasileira um craque com potencial tão evidente. Endrick já havia conseguido isso em 2023, mas Estevão foi além. Disputou a artilharia do Brasileirão e foi talvez o grande responsável pelo Palmeiras brigar pelo título até a última rodada. Aos 17 anos, surge com uma grande expectativa para a Seleção Brasileira.