Blinken está 'confiante' que o cessar-fogo em Gaza começará no domingo

O chefe da diplomacia disse que ele e outras autoridades do governo do presidente Joe Biden, cujo mandato termina na segunda-feira, estavam ao telefone para tentar resolver questões em torno da trégua anunciada na quarta-feira pelos Estados Unidos e pelo Catar como mediadores.

No entanto, o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse em um comunicado que o Hamas "renegou partes do acordo alcançado com mediadores e Israel em uma tentativa de extrair concessões de última hora".