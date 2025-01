A contratação de Cuellar faz o torcedor gremista sonhar mais alto

O reforço de Gustavo Cuellar faz, sim, o time do Grêmio mudar de patamar. Se o torcedor estava com a autoestima baixa em relação à movimentação do Grêmio no mercado de transferências, certamente agora poderá sonhar um pouquinho mais. Cuellar é, sem dúvida, a principal contratação desta janela de transferências do futebol gaúcho — talvez do Brasil.