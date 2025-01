Diretor de cinema David Lynch morre aos 78 anos

"É com profundo pesar que nós, sua família, anunciamos o falecimento do homem e do artista David Lynch", diz um comunicado publicado em sua página oficial no Facebook.

"Há um grande vazio no mundo agora que ele não está mais conosco. Mas, como ele mesmo diria: "Keep your eye on the donut and not on the hole" (Fique de olho na rosquinha e não no buraco, em tradução livre), acrescentaram os familiares no comunicado, no qual pedem privacidade.