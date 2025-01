Antonio Vinicius Lopes Gritzbach foi morto em 8 de novembro de 2024 no aeroporto de Guarulhos.

O executor de Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, delator do Primeiro Comando da Capital (PCC) morto em 8 de novembro passado, é um policial militar. A informação é da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo nesta quinta-feira (16), após uma operação que prendeu 13 policiais militares acusados de envolvimento com o PCC.