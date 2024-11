Investigação Notícia

Seguranças de homem executado no aeroporto de Guarulhos com 27 tiros são afastados

Policiais militares que trabalhavam para Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, delator de uma das maiores investigações sobre lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), deveriam buscá-lo, mas o carro em que estavam supostamente estragou no meio do caminho. Celulares também foram apreendidos

09/11/2024 - 13h55min Atualizada em 09/11/2024 - 13h56min Compartilhar Compartilhar