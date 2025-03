Polícia investiga a morte de 30 cães em Caçapava do Sul por envenenamento

A Polícia Civil investiga a morte por envenenamento de cerca de 30 animais em Caçapava do Sul, na Campanha , desde o início do ano. Outros 10 animais também ingeriram substância tóxica , mas não morreram. Conforme a investigação, alimentos contaminados foram jogados em ruas, pátios e até espaços de lazer.

O delegado pede que quem tiver alguma informação colabore com a investigação da polícia. A maior parte dos animais mortos viviam nas ruas de Caçapava do Sul. O Centro de Bem Estar Animal atua no cuidado dos cães e gatos abandonados no município, com disponibilidade de realizar 70 castrações por semana e distribuindo ração para esses animais. Estas medidas, conforme o secretário de Saúde do município, Rodrigo Rodrigues, visam coibir ações de maus-tratos.