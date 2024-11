O guarda municipal Volmir de Souza, 54 anos, é um dos sobreviventes do ataque a tiros em Novo Hamburgo, ocorrido em outubro. Ele recebeu alta do hospital na última quarta-feira (6) após duas semanas internado. Nesta sexta (8), em entrevista à RBS TV, o agente relembrou detalhes do cerco que terminou com cinco mortos e oito feridos.