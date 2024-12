Chuva predomina neste domingo em todo o RS, e passagem de massa de ar frio mantém temperatura baixa

Ainda no sábado (21), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou alerta para o risco de chuva e vento intenso em alguns municípios da faixa leste do Estado. A área abrange as regiões Metropolitana, Central, Vale do Rio Pardo, Serra, Vale do Sinos, Litoral Norte e parte do Norte. O aviso é válido até as 10h deste domingo.