A Polícia Federal abriu uma investigação sobre o laudo psicológico que atestou capacidade para posse de arma por parte do homem que matou três pessoas e feriu nove, em Novo Hamburgo, entre a noite de terça (22) e a manhã de quarta-feira (23). A averiguação começa por um pedido ao Conselho Regional de Psicologia para que cheque as avaliações feitas pela psicóloga que aprovou o psicoteste no atirador.