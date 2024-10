Homem que abriu fogo contra a própria família e policiais em Novo Hamburgo era atirador legalizado

O homem que matou quatro pessoas e feriu uma dezena em Novo Hamburgo era CAC (Caçador, Atirador e Colecionador) regulamentado pelo Exército. Edson Fernando Crippa, 45 anos, possuía uma pistola calibre .380 regulamentada como atirador e também possuía outra pistola, calibre 9 mm, registrada e legalizada junto à Polícia Federal (PF). Estavam em situação regular. As outras duas armas encontradas na residência, uma carabina e uma escopeta, estavam ilegais. Crippa também havia sido aprovado com laudo psicológico e no exame de capacitação técnica exigidos pelo Exército para quem deseja ser CAC. Ele era caminhoneiro.