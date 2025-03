Uma sacola explodiu e provocou a interdição de uma parte do Terminal Pinheiros , na zona oeste de São Paulo, no início da manhã desta terça-feira (12).

De acordo com o portal g1 , o esquadrão antibomba foi acionado após um homem deixar sacolas na fila do ponto da linha de ônibus 209P-10 (Cachoeirinha–Term. Pinheiros) e em seguida deixar o local.

Um agente do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) usou um equipamento de raio-x para saber o que havia no segundo pacote e o detonou. De acordo com o 1º tenente do Gate Vitor Capelo Haddad, em uma das sacolas foram encontrados panfletos, que serão analisados.