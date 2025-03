Com Juventude x Grêmio e Carnaval no mesmo dia, Brigada Militar terá reforço no efetivo em Caxias do Sul

Alfredo Jaconi será palco de Juventude x Grêmio no sábado (1º). Jefferson Botega / Agencia RBS

Com a união entre Carnaval e futebol, o sábado (1ª) em Caxias do Sul promete muita emoção para foliões e torcedores. Ao mesmo tempo, inspira cuidados para as forças de segurança do município. No mesmo dia ocorre Juventude x Grêmio, às 16h30min no Estádio Alfredo Jaconi, e os blocos da Ovelha e Ovelha Negra, em pontos centrais. A Brigada Militar (BM) terá efetivo para todos os eventos e até um reforço de pelo menos 25%, apenas para a partida válida pela semifinal do Campeonato Gaúcho.

O tenente-coronel Márcio Fernandes, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), conta que uma reunião foi realizada na tarde desta quinta-feira (27) com representantes dos eventos e também com a Fiscalização de Trânsito. O planejamento parte das características de cada um dos eventos. Um dos blocos, o da Ovelha Negra, ocorre em um estabelecimento particular no bairro Santa Catarina, por exemplo.

— Nós temos um efetivo que vai começar trabalhando conjuntamente no jogo de futebol e os blocos de Carnaval. Tivemos conversas com os organizadores, com a participação da prefeitura na parte de trânsito, e com certeza terão efetivos designados para todos os eventos, de acordo com a quantidade de público que nos foi informado, de acordo com a extensão de áreas de isolamento que nos foi informado — explica o comandante.

Os reforços serão do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO), da Polícia de Choque e também do policiamento aéreo, caso as condições climáticas permitam. O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) também estará fiscalizando a chegada dos torcedores de fora de Caxias e da delegação do Grêmio.

— Nós estaremos com o efetivo adequado, treinado, orientado para fazer frente a ambos os eventos — afirma Fernandes.

Bloco na rua até 22h

Um ponto de atenção aos foliões é que o Bloco da Ovelha, que ocorre na Rua Tronca, no trecho entre as Ruas Visconde de Taunay e Artur Bernardes, pode acontecer até as 22h. Como relembra o tenente-coronel, a festa ocorre em área autorizada pela prefeitura e o horário para o encerramento na via pública foi combinado com os organizadores.

— Existem áreas que foram delimitadas pela prefeitura. Nesses locais de evento nós, até hoje, inclusive em relação ao final de semana passado, nós não tivemos problemas. Houve um cumprimento do acordo que foi feito do horário de encerramento, porque não temos condições de ficar mantendo ali a segurança e deixar desguarnecido o resto da cidade para que as pessoas fiquem fazendo festa além daquilo que foi combinado. Existe um acordo firmado em reunião com todos os organizadores dos blocos. Os horários que foram firmados de encerramento, pelo menos com base no que aconteceu no final de semana passado, foram cumpridos — destaca o comandante.

Segundo Fernandes, eventos paralelos se formaram nos arredores daqueles que contavam com autorização, com as pessoas não aceitando o pedido para deixar a via. O ato foi flagrado até mesmo em ruas em que bloqueios não estavam previstos: