Por volta de 23h dessa terça-feira (22), um casal de idosos acionou a Brigada Militar, na Rua Adolfo Jaeger, no bairro Ouro Branco, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Eles relataram ter sofrido maus-tratos do filho Édson Fernando Crippa, 45 anos, que os estaria impedindo de sair de casa.