Atirador deixa dois mortos e 10 feridos em Novo Hamburgo; acompanhe ao vivo

Segundo o coronel Douglas da Rosa Soares, subcomandante-geral da Brigada Militar, a corporação foi acionada por volta das 23h por um casal de idosos. Os relatos davam conta que eles sofriam maus-tratos e que o filho passou a impedi-los de sair da residência, de acordo com o tenente-coronel Alexandro Famoso, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar. No local, havia ocorrido um desentendimento familiar.