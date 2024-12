Briga entre irmãos na véspera do Natal resulta em facadas e morte do caçula em Santana do Livramento

A Polícia Civil indiciará por homicídio um homem de 37 anos, investigado pela autoria das facadas que causaram a morte de seu irmão mais novo, 36 , no bairro Tabatinga, em Santana do Livramento, na Região da Campanha. O crime ocorreu por volta das 14h30min desta terça-feira (24).

— O caçula teria recusado o serviço e ocasionado descontentamento entre os dois. A discussão teve início na casa do investigado. Após o desentendimento e a saída do outro, o suspeito seguiu o irmão em um carro, eles discutiram novamente, em via pública, e ocorreram as facadas — relata.