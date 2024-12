Em Porto Alegre, a temperatura deve subir. Camila Hermes / Agencia RBS

A sexta-feira (27) será mais um dia com predomínio de tempo firme pelo Rio Grande do Sul. Em todas as regiões do Estado, o sol deve aparecer, seja entre nuvens ou em períodos de céu limpo.

Diante da incidência solar, a expectativa é de que a condição contribua para uma elevação significativa da temperatura e para o tempo abafado. Em Porto Alegre, por exemplo, o termômetro pode chegar aos 31ºC.

A exceção poderá ser observada em áreas costeiras do extremo sul gaúcho, onde pode chover fraco e de maneira isolada. Isso se deve à circulação de ventos marítimos que incidem sobre o continente.

Para quem deseja aproveitar o último fim de semana do 2024, a previsão indica que o tempo deve permanecer estável em boa parte do território no sábado (28). Em alguns municípios do extremo sul, da Região Metropolitana, Litoral e Serra pode chover fraco e de maneira isolada ao longo do dia.

No domingo (29), as áreas de instabilidade voltam a avançar sobre parte do Estado. A circulação de umidade deve estimular a formação de nuvens carregadas e provocar chuva sobre o extremo Sul, Litoral, Região Metropolitana, Campanha, Serra e Norte.

Veja a previsão para a sua região nesta sexta-feira:

Região Metropolitana

A previsão é de sol entre algumas nuvens ao longo de todo dia. Não chove. Em Porto Alegre, a temperatura mínima será de 18ºC e a máxima chega aos 31ºC.

Campanha

Na região, o sol poderá ser observado entre nuvens. A noite deve ser de céu limpo. Em Bagé, o termômetro varia entre 14ºC e 25ºC.

Fronteira Oeste

A sexta-feira será ensolarada o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Uruguaiana, a temperatura varia entre 16ºC e 28ºC.

Litoral Norte

O dia será de sol entre algumas nuvens e noite de céu limpo. Em Tramandaí, a mínima atinge 18ºC e a máxima, 27ºC.

Litoral Sul

Já no Litoral Sul, é esperado sol entre nuvens e períodos de céu nublado. A noite deve ser de poucas nuvens. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 17ºC e 25ºC.

Região Central

Ao amanhecer, nevoeiro poderá ser observado, mas o predomínio será de sol entre nuvens. A noite será de céu limpo. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 16ºC e a máxima, de 28ºC.

Região Noroeste

Nevoeiro também poderá ser observado ao amanhecer. Na sequência, dia ensolarado e noite de céu limpo. Em Ijuí, a temperatura varia entre 14ºC e 28ºC.

Região Norte

A sexta-feira será ensolarada, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Passo Fundo, a mínima será de 12ºC e a máxima, de 24ºC.

Região Sul

Dia será de sol entre muitas nuvens pela manhã e tarde com períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Canguçu, a mínima será de 13ºC e a máxima, de 22ºC.

Serra