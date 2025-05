A análise do lance de pênalti não marcado para o Inter contra o Corinthians

Apesar de ir para o intervalo vencendo o Corinthians por 2 a 1 em Itaquera, os jogadores do Inter saíram na bronca com a atuação da arbitragem pela não marcação de um pênalti em Wesley .

Quando o placar ainda estava 0 a 0, aos 21 minutos, o atacante colorado se envolveu em uma disputa com Yuri Alberto dentro da área corinthiana e caiu no gramado. Paulo Cesar Zanovelli, árbitro da partida, nada marcou. Sequer o VAR o chamou para a revisão.

"Agarrão"

— Há um pênalti para o Inter na trombada do Yuri Alberto com o Wesley. Não no choque, mas sim um agarrão do jogador do Corinthians, que puxa o braço de Wesley. É possível ver pela câmera lateral. O VAR deveria ter sugerido a revisão — analisou Bianchini.