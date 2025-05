Plano para devolver dinheiro a vítimas de fraude bilionária no INSS será apresentado no início da semana que vem, diz AGU

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou que pretende apresentar no início da semana que vem uma proposta de ressarcimento aos aposentados e pensionistas afetados pelas fraudes no INSS .

Os detalhes do plano foram discutidos em reunião realizada na sexta-feira (2), com a presença do advogado-geral da União, Jorge Messias, e do novo presidente do INSS, Gilberto Waller.