Tarde quente e chuva em algumas regiões; veja como fica o tempo nesta sexta-feira no RS

Em Porto Alegre, não há previsão de chuva e a máxima será de 25ºC. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Depois de dias frios, com as temperaturas mais baixas do ano até aqui, a sexta-feira (2) tem previsão de chuva para as regiões oeste, centro e na campanha do Rio Grande do Sul. As manhãs seguem com temperatura mais amena, que se eleva ao longo do dia e pode chegar a 28ºC em algumas cidades.

Segundo a Climatempo, a atuação de um sistema de baixa pressão sobre o interior do continente favorece o tempo instável em parte do Estado, com chuva moderada a pontualmente forte, acompanhada de descargas elétricas. Os acumulados variam entre 5 e 20 milímetros em cidades como Santiago e Uruguaiana.

As temperaturas mínimas ficam entre 8°C e 16°C e as máximas, entre 19°C e 28°C. Em Porto Alegre, o tempo segue estável e sem previsão de chuva. Pela manhã, pode haver nevoeiro. No decorrer das horas, porém, o sol aparece entre algumas nuvens e os termômetros já começam a subir, com máximas previstas de 25ºC.

O tempo segue firme no sábado (3), conforme previsão da Climatempo. O sol aparece em boa parte do Estado, e as temperaturas sobem.

Na Fronteira Oeste, nas Missões e no Planalto, o calor já deve marcar presença à tarde, favorecendo também a queda dos índices de umidade relativa do ar. Excepcionalmente entre a Serra e o Nordeste, pode chover fraco.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (2)

Região Metropolitana

O dia começa com nevoeiro, mas o sol aparece entre nuvens. À noite, há chance de nebulosidade. Em Porto Alegre, a mínima será de 11ºC e a máxima, de 26ºC.

Campanha

Sol aparece entre nuvens. À noite, o céu estará aberto. Em Bagé, a mínima chega aos 13°C e a máxima, aos 23°C.

Fronteira Oeste

O dia começa com sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, as nuvens diminuem. Em Itaqui, os termômetros ficam entre 15°C e 25°C.

Litoral Norte

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Imbé, a mínima atinge os 16°C e a máxima, os 23°C.

Litoral Sul

Pela manhã, o sol aparece entre nuvens. A tarde será ensolarada, e a terá poucas nuvens. Em Rio Grande, o dia começa com 18ºC e pode chegar aos 21°C.

Região Central

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Céu mais aberto à noite. Em São Sepé, a temperatura fica entre 13°C e 22°C.

Região Norte

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Carazinho, os termômetros variam entre 13°C e 22°C.

Região Noroeste

A sexta-feira terá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, céu mais carregado. Em Santa Rosa, o dia começa com 14°C e pode chegar aos 23°C.

Região Sul

A região terá névoa ao amanhecer, mas o col aparece entre nuvens. Noite com poucas nuvens. Em Jaguarão, o termômetro varia entre 12°C e 25°C.

Serra

O dia terá sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Muitas nuvens à noite. Em Gramado, as temperaturas ficam entre 12°C e 23°C.