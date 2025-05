Tira casaco, bota casaco: temperatura pode chegar aos 26ºC neste final de semana na Serra

O amanhecer em Caxias foi com céu azul e nenhuma nuvem no céu. No entanto, a Climatempo aponta que o sábado deve ser de céu parcialmente encoberto, com sol aparecendo entre nebulosidade variável ao longo do dia. As temperaturas devem subir no decorrer do dia. No maior município da região, as marcas devem variar entre 12ºC e 23ºC. Em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, a mínima será de 9ºC e a máxima de 20ºC. Já em Gramado, a variação ficará entre 11ºC e 23ºC.