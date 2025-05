Final de semana de sol e calor no RS; confira a previsão do tempo

Em Passo Fundo, há chance de nevoeiro na manhã deste sábado. Jean Pimentel / Agencia RBS

Os gaúchos começam maio com clima de "veranico". A previsão para o final de semana é de sol na maioria das regiões. Sem chance de chuva, a tendência é que as temperaturas subam. As máximas podem chegar aos 32°C na Fronteira Oeste.

Segundo a Climatempo, no sábado (3), a circulação de ventos associados a um sistema de alta pressão vai contribuir para o predomínio de tempo mais aberto. Em boa parte do Estado, o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação dos termômetros.

Na Fronteira Oeste, nas Missões e no Planalto, o calor já deve marcar presença à tarde. Com isso, a umidade relativa do ar estará reduzida.

Chuvisco no Norte e na Serra

No Norte e na Serra, pode chover fraco e de maneira isolada pela manhã. Em Porto Alegre, o tempo segue estável e sem previsão de chuva. Pode haver nevoeiro pela manhã. O sol deve aparecer entre algumas nuvens e os termômetros já começam a subir, com máximas previstas de 27ºC.

Para o domingo (4), a previsão é que amanheça com nevoeiro, especialmente nas regiões Sul, Costa Doce, Litoral, Metropolitana e Serra. Ao longo do dia, uma massa de ar seco faz o sol brilhar em todo o Estado.

Como não há expectativa de chuva, as temperaturas sobem de maneira significativa — sobretudo entre a Fronteira Oeste e o Planalto Gaúcho. As máximas ficam entre 23°C e 32°C.

Na Serra, o domingo também terá céu aberto. A madrugada e manhã serão frias, mas a temperatura sobe no decorrer do dia.

Leia Mais Terremoto de magnitude 7,5 no Estreito de Drake provoca alerta de tsunami no Chile e Argentina

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (3)

Região Metropolitana

Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Canoas, a temperatura varia entre 13°C e 26°C.

Campanha

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Caçapava do Sul, a mínima chega aos 14°C e a máxima, aos 25°C.

Fronteira Oeste

O sábado terá sol, com nevoeiro ao amanhecer. À noite, céu limpo. Em Barra do Quaraí, os termômetros ficam entre 15°C e 26°C.

Litoral Norte

Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima atinge os 13°C e a máxima, os 24°C.

Litoral Sul

Sol o dia todo com algumas nuvens à tarde. Noite estrelada. Em Rio Grande, o dia começa com 16°C e pode chegar aos 23°C.

Região Central

O sábado começa com névoa fraca, mas o sol aparece. Em Itaara, a temperatura fica entre 15°C e 25°C.

Região Norte

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 13°C e 25°C.

Região Noroeste

Região terá um dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. À noite, céu limpo. Em Cruz Alta, o dia começa com 14°C e pode chegar aos 26°C.

Região Sul

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Em Jaguarão, o termômetro varia entre 15°C e 26°C.

Serra

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda, sem nuvens. Em Gramado, as temperaturas ficam entre 11°C e 23°C.

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (4)

Região Metropolitana

Sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Gravataí, a temperatura varia entre 13°C e 26°C.

Campanha

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde e à noite. Em Dom Pedrito, a mínima chega aos 15°C e a máxima, aos 27°C.

Fronteira Oeste

O domingo terá sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde. Muitas nuvens à noite. Em Santana do Livramento, os termômetros ficam entre 14°C e 26°C.

Litoral Norte

Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. Em Tramandaí, a mínima atinge os 18°C e a máxima, os 23°C.

Litoral Sul

Sol com diminuição de nuvens de manhã. Tarde ensolarada e noite de céu limpo. Em Pelotas, o dia começa com 17°C e pode chegar aos 23°C.

Região Central

Sol com diminuição de nuvens de manhã. Tarde ensolarada e noite de céu limpo. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 14°C e 25°C.

Região Norte

O domingo terá sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 13°C e 25°C.

Região Noroeste

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, muitas nuvens. Em Santa Rosa, o dia começa com 14°C e pode chegar aos 27°C.

Região Sul

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite. Em Canguçu, o termômetro varia entre 15°C e 24°C.

Serra

O domingo terá sol com muitas nuvens, e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bento Gonçalves, temperaturas ficam entre 13°C e 25°C.