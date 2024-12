Investigando sintomas Notícia

Influenciador Toguro deixa UTI após ser internado na madrugada de Natal

Bodybuilder deu entrada na hospital na quarta-feira com dores no testículo. De acordo com informações publicadas em sua rede social, ele seguirá internado e sem previsão de alta

26/12/2024 - 07h05min