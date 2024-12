Conforme a Caixa Econômica Federal, o prêmio distribuído pelas loterias representa apenas 43% do total do valor arrecadado com as apostas (ainda não informado). Os 57% restantes são destinados para repasses sociais, revertidos em investimentos do governo federal em educação, saúde, segurança e esportes, por exemplo, além de cobrir os gastos e despesas das casas lotéricas.