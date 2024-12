Apostadores podem escolher número de zero a 60 nas cartelas.

Um dos sorteios mais aguardados do ano, a Mega da Virada acumula uma série de curiosidades. Realizado desde 2009, o concurso das Loterias guarda dezenas que nunca foram sorteadas e números que se repetem a cada nova edição.

Para 2024, a Caixa Econômica Federal prevê o maior prêmio da história do concurso: R$ 600 milhões . Já imaginou levar essa bolada para casa?

E para multiplicar as chances de ficar milionário, toda a ajuda é válida. Há apostadores que preferem os jogos em grupo, com os famosos bolões. Outros seguem suas superstições com números e crenças pessoais e até espirituais.